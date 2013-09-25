Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября 2013, 10:48

Транспорт

Турецкий лоукостер в октябре начнет полеты в Москву

Как работают авиакомпании-лоукостеры

Турецкий лоукостер Pegasus с октября начинает регулярные полеты в Москву. Стоимость билетов на рейс компании - от 73 долларов.

Первый рейс по маршруту Стамбул - Москва состоится 8 октября. Далее самолеты Pegasus будут выполнять рейсы по вторникам, четвергам и воскресеньям, сообщает сайт Ассоциации туроператоров России.

Перелет туда и обратно обойдется пассажиру в 209 евро. В эту сумму включена не только цена билетов, но и все необходимые сборы. Пассажирам разрешено бесплатно провозить багаж весом до 20 килограммов. Питание и оплата за возможность выбора места на борту в стоимость не входит.

Ссылки по теме


Кроме того, компания предлагает услугу по перевозке грузов. Вся авиаперевозка в различные города мира - всего доступны 37 населенных пунктов в разных странах - будет осуществляться через Стамбул.

Отметим, что самолеты Pegasus уже летают из Стамбула в Краснодар и Омск.

Сайты по теме


самолеты рейсы лоукостеры авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика