Турецкий лоукостер в октябре начнет полеты в Москву

Как работают авиакомпании-лоукостеры

Турецкий лоукостер Pegasus с октября начинает регулярные полеты в Москву. Стоимость билетов на рейс компании - от 73 долларов.

Первый рейс по маршруту Стамбул - Москва состоится 8 октября. Далее самолеты Pegasus будут выполнять рейсы по вторникам, четвергам и воскресеньям, сообщает сайт Ассоциации туроператоров России.

Перелет туда и обратно обойдется пассажиру в 209 евро. В эту сумму включена не только цена билетов, но и все необходимые сборы. Пассажирам разрешено бесплатно провозить багаж весом до 20 килограммов. Питание и оплата за возможность выбора места на борту в стоимость не входит.

Кроме того, компания предлагает услугу по перевозке грузов. Вся авиаперевозка в различные города мира - всего доступны 37 населенных пунктов в разных странах - будет осуществляться через Стамбул.

Отметим, что самолеты Pegasus уже летают из Стамбула в Краснодар и Омск.