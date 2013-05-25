Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая 2013, 14:09

Транспорт

Самолет с горящим двигателем совершил посадку в "Шереметьево"

Самолет с горящим двигателем сел в аэропорту "Шереметьево"

"Боинг 777", вылетевший из "Домодедово" в Нью-Йорк, приземлился в "Шереметьево" с горящим двигателем. По предварительным данным, на борту находились более двухсот пассажиров.

Сообщается, что во время полета в кабине пилотов сработало электронное табло, просигнализировавшее о возгорании левого двигателя. Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

Посадка прошла успешно, в результате инцидента никто не пострадал.

Проблемы возникли еще перед взлетом. Самолет вылетел из аэропорта с часовой задержкой.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Советник главы Росавиации Сергей Извольский сообщил телеканалу "Москва 24", что на месте работает комиссия ведомства.

самолеты Боинг неисправности чп авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика