Самолет с горящим двигателем совершил посадку в "Шереметьево"

Самолет с горящим двигателем сел в аэропорту "Шереметьево"

"Боинг 777", вылетевший из "Домодедово" в Нью-Йорк, приземлился в "Шереметьево" с горящим двигателем. По предварительным данным, на борту находились более двухсот пассажиров.

Сообщается, что во время полета в кабине пилотов сработало электронное табло, просигнализировавшее о возгорании левого двигателя. Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

Посадка прошла успешно, в результате инцидента никто не пострадал.

Проблемы возникли еще перед взлетом. Самолет вылетел из аэропорта с часовой задержкой.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Советник главы Росавиации Сергей Извольский сообщил телеканалу "Москва 24", что на месте работает комиссия ведомства.