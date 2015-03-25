Задержан дебошир с рейса Санкт-Петербург – Москва

Фото: M24.ru/Лидия Широнина

Правоохранители задержали авиадебошира с рейса Санкт-Петербург – Москва, сообщает МИА "Россия сегодня".

На подлете к аэропорту Домодедово экипаж самолета доложил о том, что мужчина на борту пытается применить силу в отношении экипажа и пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал, задержать дебошира удалось полицейским, прибывшим к самолету.

Отметим, что двумя днями ранее c рейса Уфа – Москва сняли двух пьяных дебоширов. Командир воздушного судна отказался их перевозить и передал хулиганов прибывшим на борт полицейским.

Также на днях пьяный пассажир рейса Петербург-Гоа после дозаправки самолета в Астрахани начал приставать к окружающим. Разговор с командиром корабля на него не повлиял. В результате дебошира связали и в таком виде передали полиции в аэропорту назначения.

Самый громкий за последнее время дебош в самолете устроил бизнесмен из Саратова Сергей Кабалов. 11 января 2013 года Кабалов избил бортпроводника самолета тюменской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Москвы в Хургаду. Он был объявлен в международный розыск и в середине мая 2013 года был передан российским правоохранительным органам.

Вначале авиадебошир был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, однако позже Верховный суд смягчил ему приговор до года и 8 месяцев. В начале ноября прошлого года Сергей Кабалов вышел на свободу.

После инцидента с Кабаловым и последующей реакции общества депутаты взялись за ужесточение законов. Так, летом 2014 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому перевозчики смогут в одностороннем порядке отказать клиенту, если он нарушал правила поведения на борту в последние пять лет.

Также летом сенаторы внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий штрафы и уголовное наказание за нарушение правил поведения в самолетах.