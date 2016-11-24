Два самолета опасно сблизились в небе над столицей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Два самолета опасно сблизились в небе над Москвой, передает "Интерфакс".

По словам источника в экстренных службах, сближение произошло между частным самолетом и пассажирским A320, направлявшимся в Москву из Анкары.

В ведомстве уточнили, что находясь на высоте 11 тысяч 300 метров, экипаж частного воздушного судна сообщил диспетчерам о срабатывании предупреждающей системы. В этот момент пассажирский лайнер находился на высоте 10 тысяч 950 метров.

При этом в Росавиации заявили, что опасного сближения не было, поэтому расследование ведомство проводить не будет. Там также заявили, что причиной инцидента стало ложное срабатывание автоматической системы предотвращения столкновения воздушных судов.