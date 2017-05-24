Пять человек пострадали при инциденте с самолетом в Нью-Джерси

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пять человек пострадали в результате возгорания двигателя самолета в аэропорту в аэропорту Ньюарк Либерти в Нью-Джерси, сообщает "Газета.ру". Они получили незначительные травмы.

Как рассказал представитель авиакомпании United Airlines Джонатан Герин, когда экипаж самолета узнал о возгорании в одном из двигателей, то он сразу же развернул самолет и эвакуировал пассажиров.

Аэропорт вновь открылся после ЧП, однако до конца дня ожидаются задержки. В самой авиакомпании работают над тем, чтобы доставить пассажиров поврежденного самолета в Сан-Франциско.