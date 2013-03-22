Лоукостер Wizz Air будет летать в Москву и Петербург

Украинский лоукостер Wizz Air организует рейсы в Москву и Петербург

Украинский лоукостер Wizz Air организует рейсы в Москву и Петербург, сообщает телеканал "Москва 24". Компании удалось получить разрешение выполнять полеты по направлениям "Аэросвита".

В эти же города проложит маршруты еще один перевозчик – Air Onix.

Wizz Air известен своими низкими ценами. Так, перелет из Москвы в Лондон обойдется примерно в 100 долларов.

Напомним, в декабре украинский суд открыл дело о банкротстве "Аэросвита" – перевозчик задолжал кредиторам более 500 миллионов долларов. В январе компания отменила большинство своих рейсов, тысячи людей не смогли вылететь по купленным билетам.