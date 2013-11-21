Boeing вернулся в Ростов-на-Дону из-за ложной разгерметизации салона

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Пассажирский самолет Boeing, вылетевший из Ростова-на-Дону в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт из-за ложного срабатывания датчиков разгерметизации.

"Авиалайнер благополучно сел спустя несколько минут после взлета. В результате инцидента никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.

По информации "Интерфакс", в самолете находилось 53 пассажира и шесть членов экипажа. При этом 20 человек уже отправились в Москву, еще 33 человека вылетят в 15.00.

Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за разгерметизации салона.