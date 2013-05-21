Вылетел задержанный на сутки рейс Магадан-Москва

Фото: ИТАР-ТАСС

Рейс Магадан-Москва, задержанный на сутки из-за технической неисправности, вылетел в Москву. Причиной суточной задержки стала поломка шасси.

О вылете рейса сообщает РИА Новости со ссылкой на директора аэропорта Магадана Сергея Замараева.

Напомним, рейс №160 Магадан-Москва сутки не мог покинуть аэропорт. Причиной такой задержки стала техническая неисправность шасси. Для его замены потребовался домкрат, которого в аэропорту Магадана не оказалось.

Оборудование пришлось везти из Москвы. Пассажиры почти сутки дожидались окончания ремонта.

Отметим, что неисправности шасси является одной из самых частых причин для отмены рейсов или изменения расписания. Так, 8 марта этого года пассажирский Boeing-737 совершил вынужденную посадку во Внуково из-за проблем с шасси.