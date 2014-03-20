В Индийском океане обнаружили возможные обломки пропавшего Boeing

В Индийском океане нашли обломки, похожие на пропавший Boeing Малазии

В Индийском океане найдены обломки, возможно, принадлежащие малазийскому самолету, пропавшему 7 марта. Как сообщает телеканал "Москва 24", их обнаружили космические спутники Австралии в южной части океана.

Полной уверенности в том, что это части самолета, пока нет. В район, где зафиксированы обломки, направлены четыре самолета.

Напомним, лайнер, выполнявший рейс из Куала-Лумпура в Пекин, исчез через два часа после взлета. На борту было 239 человек из 14 стран, в том числе, один гражданин России. Выдвигались самые различные версии происшествия, включая захват судна воздушными пиратами. В поисковой операции участвуют 26 стран, куда теоретически мог долететь пропавший самолет.