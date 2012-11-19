Между Москвой и Нью-Йорком пассажиры бизнес-класса смогут летать лежа

Между Москвой и Нью-Йорком можно будет летать лежа

При перелете из Москвы в Нью-Йорк и обратно теперь можно будет поспать и поработать лежа. Американская авиакомпания Delta, выполняющая рейсы в российскую столицу на самолетах Boeing 767-400, установила для пассажиров бизнес-класса кресла новой модификации.

Как передает ИТАР-ТАСС, еженедельно пассажирам в классе "BusinessElite" будут предоставляться до 500 кресел, горизонтально раскладывающихся в кровати длинной 2 метра и шириной 55 сантиметров.

По словам вице-президента авиакомпании Delta, "конструкция новых сидений оптимизирует личное пространство пассажиров, предоставляя им отдельную комфортную зону для работы и отдыха с тем, чтобы они прибыли к месту назначения максимально отдохнувшими и готовыми к деловым встречам".

Пассажирам эконом-класса попутешествовать лежа не удастся. Для их комфорта компания только увеличила расстояние между креслами на 10 сантиметров, а наклон спинок - на 50 процентов.