Семья из Австралии потеряла родных в обеих трагедиях Malaysia Airlines

Фото: malaysiaairlines.com

Одну из семей Австралии затронули обе трагедии, связанные с самолетами Malaysia Airlines, сообщило в пятницу австралийское издание Sydney Morning Herald.

В марте 2014 года супруги Ирэн и Джордж Барроуз потеряли сына и невестку, которые летели на борту пропавшего Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines. А внучка супругов Берроуз со своим мужем летела в четверг на Boeing-777, сбитом над территорией Украины вечером 17 июля.

Среди погибших в авиакатастрофе на территории Украины было не менее 27 граждан Австралии. Всего при падении самолета погибло 298 человек. Напомним, самолет Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В настоящее время выясняется, что стало причиной крушения борта. По предварительной информации, самолет был сбит, однако кто именно его сбил и из какого оружия - пока неизвестно.

Также напомним, что в марте Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин и исчез с радаров в ночь на 8 число того же месяца. На борту находились более двухсот пассажиров и экипаж.