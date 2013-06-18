Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня 2013, 20:53

Транспорт

Самолет, летевший Москвы в Каир, совершил вынужденную посадку

Фото: ИТАР-ТАСС

Самолет авиакомпании Egypt Air, следовавший по маршруту Москва-Каир, совершил вынужденную посадку в аэропорту Стамбула.

Причиной инцидента стало ухудшение здоровья командира воздушного судна, передает РИА Новости.

Недомогание первый пилот почувствовал после взлета. К счастью, в салоне самолета находился сменщик, возвращавшийся в Каир в качестве обычного пассажира.

Мужчина взял управление самолетом на себя и решил посадить лайнер в ближайшем аэропорту, опасаясь за жизнь заболевшего коллеги.

Ведется расследование.

самолеты инциденты чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика