Самолет, летевший Москвы в Каир, совершил вынужденную посадку

Фото: ИТАР-ТАСС

Самолет авиакомпании Egypt Air, следовавший по маршруту Москва-Каир, совершил вынужденную посадку в аэропорту Стамбула.

Причиной инцидента стало ухудшение здоровья командира воздушного судна, передает РИА Новости.

Недомогание первый пилот почувствовал после взлета. К счастью, в салоне самолета находился сменщик, возвращавшийся в Каир в качестве обычного пассажира.

Мужчина взял управление самолетом на себя и решил посадить лайнер в ближайшем аэропорту, опасаясь за жизнь заболевшего коллеги.

Ведется расследование.