Самолет Москва-Гоа простоял в аэропорту 12 часов из-за авиадебошира

Летевший на Гоа самолет сел в Астрахани из-за дебошира на борту

Пассажиры самолета "Москва-Гоа" провели в гостиницах Астрахани более 10 часов. Рейс экстренно сел накануне из-за пьяного авиадебошира на борту, сообщает телеканал "Москва 24".

"Боинг" вылетел из Шереметьево накануне в 19.30. Через два с половиной часа пилоты вынуждены были совершить аварийную посадку в аэропорту Астрахани из-за поведения одного из пассажиров, который устроил дебош.

Сначала молодого человека пытались успокоить стюардессы, а затем с предупреждением к нему обратился командир воздушного судна. Однако пассажир продолжил дебош. По предварительным данным, в результате драки, которую устроил нарушитель порядка, есть пострадавшие.

По словам главы пресс-службы ГУ МЧС по Астраханской области Анжелики Бариновой, на борту рейса находилось 212 человек, в том числе 2 детей и 8 членов экипажа. Вылет запланирован на 11.00 вторника. Таким образом, пассажирам пришлось провести в гостиницах Астрахани около 12 часов.

О мерах, которые могут приняты к нарушителю порядка - не сообщается. Наказание может быть сопряжено с лишением свободы. Напомним, 4 февраля этого года суд приговорил авиадебошира Кабалова к 3,5 годам колонии строгого режима. Его обвиняли в попытке угона самолета и нанесении телесных повреждений проводнику.