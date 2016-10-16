Самолет Москва – Иркутск экстренно сел в Кемерове из-за недомогания пассажирки

Фото: Friso Gentsch/DPA/TACC

Самолет, вылетевший из Москвы в Иркутск, экстренно приземлился в аэропорту города Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает "Интерфакс".

Во время полета одна из пассажирок почувствовала себя плохо, и пилот принял решение посадить самолет в Кемерово. Женщину госпитализировали. Остальных авиапассажиров покормили, они вылетят в Иркутск в 14:00 (10:00 по московскому времени).