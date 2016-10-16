Форма поиска по сайту

16 октября 2016, 09:05

Самолет Москва – Иркутск экстренно сел в Кемерове из-за недомогания пассажирки

Фото: Friso Gentsch/DPA/TACC

Самолет, вылетевший из Москвы в Иркутск, экстренно приземлился в аэропорту города Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает "Интерфакс".

Во время полета одна из пассажирок почувствовала себя плохо, и пилот принял решение посадить самолет в Кемерово. Женщину госпитализировали. Остальных авиапассажиров покормили, они вылетят в Иркутск в 14:00 (10:00 по московскому времени).

12 октября самолет, летевший из Домодедова в Минеральные воды, экстренно сел в аэропорту Воронежа из-за плохого самочувствия пассажирки. У женщины, страдающей тахикардией, начались проблемы сердцем.

В воронежском клиническом центре медицины катастроф пассажирке восстановили сердцебиение. От госпитализации она отказалась и продолжила путешествие.

