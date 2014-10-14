Причиной инцидента в Шереметьеве стал отказ системы управления шасси

Фото: M24.ru

Причиной утреннего инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 стал отказ системы управления шасси, сообщает пресс-служба компании "Сухой". В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что при посадке в Шереметьеве у самолета подломилась передняя стойка шасси.

Инцидент произошел в 6.27 после приземления самолета, выполнявшего рейс Пермь - Москва. Пилоты сумели справиться с внештатной ситуацией.

Самолет отбуксировали на стоянку с помощью тягача. В настоящее время специалисты пытаются выяснить, что стало причиной отказа системы управления передней стойкой шасси.

На деятельности аэропорта чрезвычайное происшествие никак не отразилось.