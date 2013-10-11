"Университетские субботы": с чего начинается авиация

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 12 октября, в Московском государственном техническом университете гражданской авиации пройдет лекция, на которой расскажут, какими бывают самолеты и что за технологии позволяют им летать. Онлайн-трансляцию события проведет сетевое издание M24.ru.

Об основах авиации школьникам и другим любознательным слушателям расскажет заслуженный деятель науки России, профессор и доктор технических наук Владимир Ципенко. Занятие проходит в рамках проекта "Университетские субботы".

Приносим свои извинения. По техническим причинам трансляция не состоится. Позже на сайте сетевого издания M24.ru будет выложена видеозапись мероприятия.