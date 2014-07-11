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Авиа и аэропорты

11 июля 2014, 18:45

Цвет кресел в самолетах British Airways будет зависеть от эмоций

самолеты инновации авиа и аэропорты

Фото: British airways

Британская аиакомпания British Airways планирует устанавливать в своих лайнерах кресла-хамелеоны. Сидения, которые в настоящее время проходят тестирование, будут менять цвет в зависимости от эмоционального состояния пассажира, сообщается на сайте компании.

Секрет новых кресел в их покрытии, оснащенных множеством датчиков, которые могут улавливать мозговые волны пассажира и подстраиваться под его настроение цветовым оформлением. В зависимости от эмоционального состояния пассажира кресло может менять цвет от красного до голубого.

Так, если человек злится, кресло будет подсвечиваться красным, если пассажир расслаблен, цвет сидения сменится на голубой. По замыслу руководства авиакомпании, такая функция поможет узнать и оценить мнение клиентов по поводу качества обслуживания на борту. Кроме того, скучным полет с разноцветными сидениями явно не покажется.

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