Водолазы подняли из Истринского водохранилища гидросамолет "Cessna"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Водолазы МЧС России подняли со дна Истринского водохранилища гидросамолет "Cessna" и доставили его на берег, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"В 21:30 мск водолазными расчетами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и Центрального регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружен фюзеляж гидросамолета "Cessna", который с помощью понтонов поднят на поверхность и доставлен на берег", - сказал представитель МЧС.

Ранее со дна был поднят фюзеляж вертолета Robinson 44. В общей сложности в операции было задействовано 160 человек и свыше 50 единиц техники. "В поисковых работам был задействован глубоководный аппарат "Фалкон" и локатор бокового обзора отряда "Центроспас", - сообщили в МЧС.

В результате столкновения в субботу вечером гидросамолета и вертолета над Истринским водохранилищем погибли 8 человек. По данным МЧС, тело девятого человека, который мог находиться на борту гидросамолета, пока не обнаружено.