09 июня 2013, 16:19

Транспорт

Два человека погибли при падении самолета в Подмосковье

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

9 июня в Солнечногорском районе Подмосковья упал легкомоторный самолет марки "АИ-10". По предварительным данным погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

Сигнал о падении самолета поступил спасателям в 15.55. Крушение произошло в районе деревни Пятница недалеко от Истринского водохранилища. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Московской области.

На борту самолета находились двое мужчин. Оба они погибли. Причины аварии выясняются. Информация уточняется.

