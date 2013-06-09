Два человека погибли при падении самолета в Подмосковье

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

9 июня в Солнечногорском районе Подмосковья упал легкомоторный самолет марки "АИ-10". По предварительным данным погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

Сигнал о падении самолета поступил спасателям в 15.55. Крушение произошло в районе деревни Пятница недалеко от Истринского водохранилища. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Московской области.

На борту самолета находились двое мужчин. Оба они погибли. Причины аварии выясняются. Информация уточняется.