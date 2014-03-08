Китай направил спасательные судна на поиск пропавшего "Боинга" На борту пропавшего в Малайзии Боинга был россиянин

На борту пропавшего с радаров "Боинга", который летел из Куала-Лумпура в Пекин, был россиянин. Эту информацию подтвердило посольство России в Малайзии.

При этом местные СМИ со ссылкой на ВМС Вьетнама сообщают, что самолет рухнул в территориальных водах Вьетнама. Об этом пишет агентство Reuters.

В настоящее время Китай направил два спасательных судна в Южно-Китайское море на поиск пропавшего малазийского "Боинга".

Через два часа после взлета "Боинг" пропал с экранов радаров. Последний раз его запеленговали над Южно-Китайским морем. На борту находились граждане 13 государств, в том числе один из России. Пока не удалось установить его личность.

Известно также, что среди пассажиров есть двое детей - из Америки и Китая. Всего на борту 239 человек, в том числе 12 членов экипажа.