07 мая 2013, 14:56

Транспорт

Авиакомпании не справляются с ростом туристического потока

На российском рынке не хватает чартерных перевозчиков

На российском рынке не хватает чартерных перевозчиков. Именно из-за недостатка самолетов туристы столкнулись с массовыми задержками рейсов в майские праздники. Спрос на туры превышает возможности авиакомпаний, пояснил в эфире "Москва FM" главный редактор портала AVIA.RU Network, эксперт комитета по транспорту Госдумы РФ Роман Гусаров.

"В первую очередь это связано с тем, что количество перевозчиков продолжает сокращаться. Рост пассажиропотока даже превышает прошлогодние темпы. Авиационная отрасль просто не в состоянии удовлетворить весь спрос туристического потока", - отметил эксперт.

Появление на российском рынке европейских перевозчиков не сможет разрешить ситуацию. Бюджетные компании не занимаются чартерными перевозками, к тому же этот рынок регулируется межправительственными соглашениями.

"Там действуют межправительственные соглашения, на основе которых та или иная страна выставляет своего перевозчика, который имеет право перевозить людей между двумя странами, - пояснил Гусаров. - Допускаются чартерные перевозки, но здесь тоже есть соглашения и компании должны согласовывать свои программы с назначенными перевозчиками".

Нехватка чартерных перевозчиков может привести к росту задержек рейсов, а также к увеличению стоимости путевок. Но, по мнению Гусарова, для подобных опасений нет оснований.

"Я не вижу причин для увеличения стоимости путевок, тем более когда речь идет о чартерах и туроператоры заранее выкупают целиком весь самолет", - считает эксперт.

Он отметил, что даже при высоких ценах на авиабилеты рентабельность российских авиакомпаний зачастую остается очень низкой. Поэтому сокращение числа игроков на рынке авиаперевозок будет продолжаться.

