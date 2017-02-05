СМИ рассказали об уязвимости самолета премьер-министра Великобритании

Фото: Zuma/Pete Maclaine

Самолет премьера Великобритании Терезы Мэй стал легкой мишенью для террористов из-за включенного транспондера – устройства, позволяющего определить местонахождение воздушного судна, сообщает газета Mail on Sunday.

Борт главы британского кабмина совершил перелет из Вашингтона в Анкару на прошлой неделе. Все это время из-за ошибки служб безопасности боевики могли отслеживать местоположение самолета по интернету.

Детали полета лайнера, который называется May Force One, а именно: координаты, высота, скорость и направление движения – высвечивались в режиме онлайн. Ошибку британских служб безопасности обнаружили журналисты.

Обычно военные и дипломатические самолеты выключают транспондер, чтобы информация о передвижении не попадала в открытый доступ.