04 марта 2016, 13:37

Транспорт

Началась проверка по факту аварийной посадки "Боинга" в Домодедово

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки пассажирского самолета Boeing 737 в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Отметим, накануне в аэропорту Домодедово аварийно приземлился авиалайнер Boeing 737 авиакомпании "Оренбургские авиалинии". Во время снижения у воздушного судна отказал один из двигателей.

На борту находились 35 пассажиров и восемь членов экипажа. Посадка прошла в аварийном режиме, однако завершилась благополучно.

