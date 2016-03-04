Началась проверка по факту аварийной посадки "Боинга" в Домодедово

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки пассажирского самолета Boeing 737 в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
Отметим, накануне в аэропорту Домодедово аварийно приземлился авиалайнер Boeing 737 авиакомпании "Оренбургские авиалинии". Во время снижения у воздушного судна отказал один из двигателей.
На борту находились 35 пассажиров и восемь членов экипажа. Посадка прошла в аварийном режиме, однако завершилась благополучно.