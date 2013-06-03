Следователи выясняют причины крушения самолета в Подмосковье

Проводится проверка по факту крушения самолета "Экстра 330"

Следственный Комитет устанавливает обстоятельства крушения легкомоторного самолета "Экстра 330" в Серпуховском районе Подмосковья. Трагедия произошла в воскресенье, во время показательного выступления. Самолет спускался по крутой спирали вниз. При выходе из плоского "штопора" он врезался в землю.

Находившийся на его борту пилот - абсолютный чемпион Москвы по спортивному пилотированию Александр Андреенков – скончался в больнице. Незадолго до этого он стал победителем соревнований по высшему пилотажу.

В настоящее время по данному факту Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте проводится доследственная проверка, выясняются причины и обстоятельства крушения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На настоящий момент все версии проверяются.