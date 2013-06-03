Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня 2013, 10:10

Транспорт

Следователи выясняют причины крушения самолета в Подмосковье

Проводится проверка по факту крушения самолета "Экстра 330"

Следственный Комитет устанавливает обстоятельства крушения легкомоторного самолета "Экстра 330" в Серпуховском районе Подмосковья. Трагедия произошла в воскресенье, во время показательного выступления. Самолет спускался по крутой спирали вниз. При выходе из плоского "штопора" он врезался в землю.

Находившийся на его борту пилот - абсолютный чемпион Москвы по спортивному пилотированию Александр Андреенков – скончался в больнице. Незадолго до этого он стал победителем соревнований по высшему пилотажу.

В настоящее время по данному факту Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте проводится доследственная проверка, выясняются причины и обстоятельства крушения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На настоящий момент все версии проверяются.

самолеты следствие крушения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика