Новые самолеты хотят приспособить для людей с ограниченными возможностями

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Новые самолеты, летающие из России и в Россию, будут оборудованы креслами-колясками и туалетами для людей с ограниченными возможностями, сообщает Агентство "Москва".

Соответствующие поправки в нормативные акты готовит Минтранс России. Они должны вступить в силу с октября 2018 года.

Изменения в законе коснутся всех российских и иностранных авиаперевозчиков.

Так, согласно проекту, самолеты вместимостью 60 и более мест должны быть оборудованы как минимум одним бортовым креслом-коляской.

Кроме того, в самолете должны быть кресла с поднимающимися со стороны прохода подлокотниками. Их должно быть не меньше половины от общего числа кресел.

Отмечается, что на воздушном судне, как минимум, одна туалетная комната должна быть оборудована для пассажиров с ограниченными возможностями.

Изменения коснутся только тех самолетов, которые будут изготовлены и выпущены, начиная с декабря 2017 года, или поставленные перевозчику с октября 2018 года.