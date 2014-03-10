Самолет "Аэрофлота" вылетел из "Шереметьево" в Симферополь

Фото: ИТАР-ТАСС

Самолет "Аэрофлота" вылетел из столичного аэропорта "Шереметьево" в Симферополь после многочасовой задержки.

Командир воздушного судна извинился перед пассажирами, пояснив, что вылет был задержан из-за сильного ветра в столице Автономной Республики Крым, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, что рейс номер SU-1820 должен был отправиться в 10.55, но перед вылетом было объявлено, что самолет отправится после 16.00.

Кроме того, вылет самолета из Симферополя в Москву, запланированный на 12.05, задерживается до 17.20.