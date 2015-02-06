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06 февраля 2015, 07:23

Летевший из Норильска Boeing совершил экстренное снижение в Домодедово

самолет аэропорт Домодедово чп экстренное снижение

Фото: ТАСС

Боинг авиакомпании "Таймыр", совершавший рейс из Норильска в московский аэропорт Домодедово, был вынужден прибегнуть к экстренному снижению из-за срабатывания датчика отказа системы кондиционирования воздуха, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел накануне ночью, но известно о нем стало только в пятницу.

По предварительной информации, в четверг в 3.10 мск на воздушном судне перед снижением для захода на посадку в Домодедово произошло срабатывание датчика отказа системы кондиционирования воздуха.

Экипаж применил экстренное снижение и выпуск кислородных масок. Посадка выполнена благополучно, в результате происшедшего никто не пострадал. На борту самолета находились шестеро членов экипажа и 60 пассажиров.

По данному факту Енисейская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

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