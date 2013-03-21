Самбо может стать олимпийским видом спорта через два года

Фото: ИТАР-ТАСС

Самбо может стать олимпийским видом спорта не ранее, чем через два года. Об этом заявил президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.

"Через два года, если мы будем выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета, то сможем подавать заявки на признание самбо олимпийским видом спорта", - сказал Елисеев на пресс-конференции, посвященной старту этапа Кубка мира - мемориалу Харлампиева.

По словам Елисеева, в этом году исполняется 75 лет со дня основания самбо, поэтому турнир будет еще напряженнее, чем обычно. В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из 24 стран мира.

Елисеев добавил, что в Международную федерацию самбо входят 83 страны.