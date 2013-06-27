Форма поиска по сайту

27 июня 2013, 17:27

Доменные имена в интернете разрешили передавать по наследству

Фото: ИТАР-ТАСС

Один из крупнейших регистраторов доменных имен в России reg.ru начал предоставлять услугу наследования права на доменное имя.

Теперь администратор домена может заранее указать пользователя, которому будет передано доменное имя в случае его смерти.

До этого момента на российском рынке подобной услуги не существовало. Чаще всего регистраторы принимают решение о делегировании наследнику прав постфактум, то есть после предоставления свидетельства о смерти администратора домена и документов, подтверждающих право наследования.

Теперь этот процесс упрощается, кроме того, инициатива поможет избежать возможных споров между регистратором и наследниками, так как согласно действующему законодательству, регистратор вправе аннулировать регистрацию доменного имени сразу после получения доказательств смерти администратора.

По словам гендиректора reg.ru Алексея Королюка, домены становятся все более ценным активом и все чаще возникают вопросы, связанные с возможностью наследования доменных имен.

"Доменное имя может быть зарегистрировано для сайта принадлежащей пользователю компании. В таких обстоятельствах аннулирование регистрации может привести к блокировке сайта и к убыткам и длительным судебным разбирательствам", - отметил Королюк.

