Благотворительная выставка детских рисунков пройдет в саду "Эрмитаж"

В воскресенье, 2 июня, в саду "Эрмитаж" проведут благотворительную акцию "Уголок Арктики", приуроченную к празднованию Дня защиты детей. В рамках мероприятия организуют выставку детских рисунков, а также выступления студентов ГИТИСа, артистов театра Терезы Дуровой и показ спектакля "Синяя птица" от гимназистов.

Программу разнообразят конкурсы, игры, семейные эстафеты, мастер-классы. Весь день в саду будет работать благотворительная художественная ярмарка. Собранные средства от продажи товаров направят на помощь Ксении Поздняковой, которая нуждается в дорогостоящей операции на сердце, сообщили организаторы проекта.

Еще одно интересное мероприятие выходного дня – "Мастерская звезд", которую посетят артисты театра, кино и шоу-бизнеса. Звездам выдадут ватман, на котором они будут создавать коллаж на тему "Счастье – это…"

Добавим, что во время творческих мастер-классов дети научатся создавать оригинальные поделки, освоив приемы декоративно-прикладного искусства. Здесь можно сварить мыло, изготовить свечку или сделать украшение.

Финальный штрих праздника – запуск в небо воздушных шаров и дискотека.

Вход свободный. Начало – в 14.00.