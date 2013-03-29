Детская МедиаЛаборатория открывается в Саду "Эрмитаж"

Фото: facebook.com/pages/Первая-Детская-МедиаЛаборатория

На территории Сада "Эрмитаж" 14 апреля начинает работу первая детская МедиаЛаборатория. Юных посетителей научат создавать собственные фильмы, анимацию, спектакли, а также организовывать выставки и инсталляции.

Проект отличает ряд особенностей. Например, в Лаборатории не будет кружков, преподавателей в их привычном понимании и строгого расписания занятий. В качестве альтернативы ребятам предложат обучение в мастерских под присмотром опытных мастеров. В центре также планируют осваивать поточную систему развития.

"Создатели центра ратуют за то, чтобы дети создавали от начала и до конца творческий медийный продукт", - отметили организаторы.

Посетителям центра предложено выступить в качестве режиссеров, декораторов, реквизиторов, актеров, музыкантов и танцоров.