Цирк Юрия Никулина покажет ледовое представление в Саду "Эрмитаж"

Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 24 ноября, в Саду "Эрмитаж" стартует зимний сезон. Здесь не только начнет свою работу один из самых романтичных столичных катков, но и пройдут разные праздничные мероприятия: посетителей Сада ждут музыкальные концерты, спектакли, творческие мастер-классы. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию самого красочного и фееричного события вечера – ледового шоу, которое устроит легендарный цирк Юрия Никулина.

Жонглеры покажут на катке Сада "Эрмитаж" свои лучшие номера, а акробаты поразят фееричными трюками, тоже виртуозно исполненными прямо на льду. Артисты цирка Юрия Никулина погрузят парк в атмосферу волшебства и подарят посетителям праздничного вечера ощущение детства.

Начало трансляции - в 19.00.

Трансляция завершена.