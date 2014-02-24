Бесплатными блинами угостят в саду "Эрмитаж"

Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 2 марта, в саду "Эрмитаж" организуют масленичные гулянья, в рамках которых будут угощать бесплатными блинами. В этом году организаторы решили воссоздать в саду европейскую атмосферу и уделить внимание декоративным деталям.

Площадь перед сценой украсят сеном, ветками деревьев, цветными лентами и птицами из ткани. Здесь же установят большое чучело Масленицы.

"Все гости смогут собраться за длинным столом и полакомиться блинами с разными начинками. А дети и пожилые люди – с 13:00 до 15:00 могут получить блин бесплатно", - отметили в саду "Эрмитаж".

Также в праздничной программе – мастер-классы по созданию венков, украшений из цветов и декоративных птиц. В деревянных мастерских все желающие освоят профессию кузнеца, а еще соорудят подарок своими руками.

Вечером запланирован концерт Bubamara Brass Band, во время которого прозвучат балканские народные и авторские мелодии. Многие из них получили известность благодаря фильмам Кустурицы.

Праздничные мероприятия стартуют в полдень, а завершатся в 20.00.

Вход свободный.