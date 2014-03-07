Женская суббота: парфюмерные сессии и макияж а-ля Софи Лорен

Фото: ИТАР-ТАСС

Импровизированное путешествие по Италии, цветочные мастер-классы, разговоры о моде, парфюмерные сессии, создание образов а-ля Софи Лорен и Моника Белуччи – все это ждет москвичек в Международный женский день 8 Марта. Импровизированное путешествие по Италии, цветочные мастер-классы, разговоры о моде, парфюмерные сессии, создание образов а-ля Софи Лорен и Моника Белуччи – все это ждет москвичек в Международный женский день 8 Марта. M24.ru подскажет, как отметить долгожданный праздник весны и красоты.



Фото: ИТАР-ТАСС

ИТАЛЬЯНЦЫ В ГОРОДЕ

Маленькая солнечная Италия в сердце продрогшей за зиму Москвы – это не сон. Убедиться в этом смогут гости сада "Эрмитаж", для которых в эту субботу организуют праздник "Итальянская весна".

Территорию сада разобьют на тематические зоны: для модниц, рукодельниц и кулинарных мастериц.

"Примерить" на себя образы Софи Лорен, Моники Беллуччи, Стефании Сандрелли, Клаудии Кардинале, Орнеллы Мути и других всемирно известных итальянских модниц гости сада смогут в Salone di belezza. Колдовать над имиджем гостей будут профессиональные парикмахеры и визажисты.

Запечатлеть результат можно в Studio fotografico – студии моментальной фотографии.

В рамках мастер-классов всех желающих научат делать цветочные браслеты, заколки и бутоньерки. А еще в творческих мастерских вы найдете арт-объект – дерево жизни из цветов. В Caffeteria можно будет отведать ароматный итальянский кофе и послушать национальную музыку.

Для тех, кому трудно усидеть на месте организуют 60-минутное путешествие по страницам истории старейшего сада Москвы.

"Участники экскурсий смогут "перенестись" из сада "Эрмитаж" в Италию и вспомнить знаменитые итальянские мелодии, блюда, традиции.

Экскурсоводы научат гостей забытому "языку веера", расскажут о разных видах поцелуев и поделятся секретом, как правильно загадывать свои любовные желания около первого столичного памятника всем влюбленным.

Отмечать 8 Марта в саду "Эрмитаж" будут с 12.00 до 18.00.

Фото: М24

БУКЕТ - В ПОДАРОК

Да-да, каждой посетительнице парка "Северное Тушино" 8 марта будут дарить цветы. А еще в этот день здесь состоится концерт певицы Светы и лидера популярной в 90-е группы "Алексин" Андрея Алексина, который, к слову, является победителем фестиваля "Песня года".

Выступать музыканты будут на основной сцене парка, а всю его территорию планируют "патрулировать" аниматоры. Они поднимут настроение тем, кто по каким-то причинам вздумал грустить в эту праздничную субботу.

Отмечать 8 Марта в парке "Северное Тушино" будут с 17.00.

Фото: ИТАР-ТАСС

МОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ И КИНОТЕРАПИЯ

Почувствовать себя моделью, фотографом или художницей можно в парке "Фили". Здесь будут работать специальные студии. Так, в имидж-студии вас будут ждать костюмеры, стилисты и визажисты. Эти мастера помогут создать неповторимый весенний образ, запечатлеть который можно во время фотосессии.

В шатре на главной аллее начнет работать лекторий, в котором преподаватель кафедры истории искусств Строгановской академии Полякова проведет лекцию на тему истории моды, ткани и художественного текстиля, а также даст рекомендации по созданию идеального образа.

Кроме того, на территории парка откроется живописная мастерская, где под руководством преподавателей Академии имени Строганова любой желающий сможет поработать на мольберте масляными красками и создать весенний пейзаж.

В арт-студии "Филька" разместится кинозал, где пройдет сеанс кинотерапии: на примере классических фильмов психолог расскажет, как образы художественного творчества раскрывают подсознательные процессы, управляющие поведением. Также гостей ждет концерт поп-музыки и яркие световые инсталляции.

Отмечать 8 Марта в парке "Фили" будут с 14.00.

Фото: М24

ПАРФЮМЕРНЫЕ СЕССИИ

Почувствовать аромат весны можно в Измайловском парке. Здесь организуют парфюмерные сессии. Девушки смогут попробовать себя в роли парфюмера, смешав запахи и создав собственный уникальный аромат.

Также в парке откроют арт-инсталляцию "Весна" и устроят концерт, на котором Антон и Виктория Макарские исполнят песни из мюзикла Notre Dame de Paris. Гостей праздника будут ждать у главной сцены зоны отдыха.

Антон и Виктория Макарские споют не только произведения из Notre Dame, но и собственные композиции. Кроме того, они порадуют представительниц прекрасного пола и их спутников автограф-сессией.

Отмечать 8 Марта в Измайловском парке будут с 14.00 до 18.00.

Фото: М24

ЖЕНЩИНЫ В ИСКУССТВЕ

Женщины поистине уникальны. Они снимают фильмы, пишут картины, ваяют скульптуры и летают в космос. О самых удивительных женских профессиях узнают гости парка "Кузьминки". Здесь открывается фотовыставка "Женщины в искусстве", включающая снимки прекрасной половины человечества "у станка".

Этот проект – о великих женщинах России, добившихся больших высот в разных видах искусства. Помимо фотографий посетители увидят работы, которые принесли их создательницам известность.

Для мужчин в этот день устроят конкурсы. Каждый представитель сильной половины человечества получит возможность со сцены поздравить свою супругу, маму или бабушку с Международным женским днем.

Также в программе - выступление экс-солиста легендарной группы "Иванушки International" – Кирилла Андреева, который исполнит старые хиты и новые песни с сольного альбома.

Отмечать 8 Марта в парке "Кузьминки" будут с 14.00 до 17.00.

Фото: ИТАР-ТАСС

МАМА - ОТДЫХ, ДЕТЯМ - ПРАЗДНИК

Если вы молодая мама, то Международный женский день наверняка будете праздновать в семейном кругу. Специально для мам и их малышей в Культурном центре ЗИЛ запланировано чтение стихов Сергея Михалкова, Елены Благиной и Ирины Токмановой. Здесь ребятишки будут мастерить декорации для мини-спектакля и играть.

Занятия проходят в пространстве Mama’s place.