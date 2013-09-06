Фестиваль "Дружба народов": творчество без территориальных границ

В рамках празднования Дня города 7 и 8 сентября в саду "Эрмитаж" пройдет традиционный фестиваль "Дружба народов", который соберет талантливых музыкантов, художников и театральных деятелей. Посетителей ждут показы спектаклей и кинофильмов, детские мастер-классы, благотворительные ярмарки и вкусная еда от поваров из разных стран. Подробнее о мероприятии мы узнали у директора фестиваля Дарьи Шадриной.

- Дарья, почему очередной осенний праздник в саду "Эрмитаж" получил название "Дружба народов"?

- Журнал Seasons , который организует фестиваль, в течение года очень много путешествовал и писал о людях, об интересных местах в странах, находящихся по соседству – это Узбекистан, Украина, Белоруссия, Прибалтика. Нам захотелось поделиться своими открытиями с посетителями фестиваля, поговорить о современной культуре этих стан и об общем эмоциональном, творческом пространстве. Фестиваль не имеет какой-то ретро-нотки, он о современных музыке, кино, театре.

- Чего ждать посетителям?

- К нам приезжают музыканты из Латвии INSTRUMENTI . Это их первый большой концерт в России. Готовят выступления группа SUNSAY (из Украины) и театр марионеток Архипа Лабахуа из Абхазии. Также планируется большая фотовыставка. Снимки сделаны в Тбилиси, Бухаре, Киеве, Ташкенте. А еще в эти дни состоится выставка художников Александра Бушуева и Таисии Швецовой из Псковской области. Таисия представляет направление наивной живописи.

Вместе с кинотеатром "Факел" мы собрали интересную подборку кино, в которую вошли фильмы из Грузии, Азербайджана. Все картины сняты за последние год-полтора, то есть это то кино, которое мало кто из нас знает.

В рамках программы для детей можно познакомиться с традициями разных стран, национальной кухней. У нас есть спецпрограмма для малышей от 0 до 3-х и творческие мастерские для тех, кто постарше. Также отдельно отмечу акции в рамках нашего сотрудничества с благотворительными фондами. Например, благотворительны фонд Константина Хабенского привезет с собой очень много тыкв, из которых можно будет вырезать забавные рожицы.

По традиции пройдет очень много мастер-классов.

- Также вы планирует открыть маркет для детей?

- Мы дадим возможность ребятам продавать вещи, сделанные своими руками. Для участия нужно подать заявку, прийти на фестиваль, рассказать о себе и о том, на что хочется потратить заработанные деньги. Часть полученных от продаж денег дети смогут отдать на благотворительность.

- Сколько человек обычно посещает ваши мероприятия?

- На предыдущих фестивалях побывало до 20 тысяч человек. Думаю, что в этом году людей будет больше, так как фестиваль совпал с празднованием Дня города и юбилеем фестивалей Seasons, мы впервые сделали свободный вход для посетителей. Надеемся, что к нам будут приходить семьи и компании друзей.

- Как долго составлялась программа фестиваля?

- Мы готовимся несколько месяцев. Всего у нас 4 фестиваля в год. Последний был в июле. Это летний МОРЕ АМОРЕ. Сразу после него начали обдумывать планы на осень.

- Дарья, а как появилась идея проведения фестивалей под открытым небом? Возможно, опирались на зарубежный опыт?

- Seasons был первым журналом, который начал устраивать свои фестивали. Мы стали первооткрывателями формата open air в Москве. Потому что 10 лет назад еще не было такой большой истории с парками, где бы люди сидели на лужайке, принимали участие в мастерских, слушали живую музыку и смотрели спектакли.

Мы придумывали фестиваль, вдохновляясь западной традицией проведения ярмарок для дома и для сада. С тех пор проект вырос, появились интересные концепции.

- Будут ли на "Дружбе народа" ваши друзья и коллеги по творческому цеху?

- Да, мы зовем в гости наших друзей. Например, будет театральный режиссер Арсений Эпельбаум, который с нами вот уже 10 лет. В этот раз на нашей площадке он работает над проектом "Театры мира".

- Расскажите о мастерах, которые приглашены для участия в фестивале.

- Нам интересно открывать неизвестные имена, мы не боимся работать с новыми театральными художниками, музыкантами. Хорошо, когда люди растут и развиваются вместе с нами. Фестивали Seasons – это не истории на тему чего-то ультра-модного. Здесь можно увидеть проекты, которые нам действительно близки.

- Уже известна программа нового фестиваля?

- В следующий раз мы встретимся в саду Эрмитаж в конце декабря. Будет традиционная рождественская ярмарка, которую мы проведем в пятый раз.

Алла Панасенко