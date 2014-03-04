Итальянская весна ждет посетителей сада "Эрмитаж"

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 8 марта, в саду "Эрмитаж" организуют итальянский праздник для прекрасной половины человечества. В рамках проекта "Итальянская весна" для посетителей организуют мастер-классы, дегустации кофе и национальных блюд, а также экскурсии.

"Примерить" на себя образы Софи Лорен, Моники Беллуччи, Стефании Сандрелли, Клаудии Кардинале, Орнеллы Мути и других всемирно известных итальянских модниц гости сада смогут в Salone di belezza. В специально оборудованной зоне над имиджем посетительниц буду работать парикмахеры и визажисты. Запечатлеть результат можно в Studio fotografico – студии моментальной фотографии.

В рамках мастер-классов всех желающих научат делать цветочные браслеты, заколки и бутоньерки. А еще в творческих мастерских вы найдете арт-объект – дерево жизни из цветов. В Caffeteria можно будет отведать ароматный итальянский кофе и послушать национальную музыку.

Также гостей ждет 60-минутное путешествие по страницам истории старейшего сада Москвы.

"Участники экскурсий смогут "перенестись" из сада "Эрмитаж" в Италию и вспомнить знаменитые итальянские мелодии, блюда, традиции. Экскурсоводы научат гостей ныне забытому "языку веера", расскажут о разных видах поцелуев и поделятся секретом, как правильно загадывать свои любовные желания около первого столичного памятника всем влюбленным", - отметили организаторы проекта.

Праздновать 8 Марта в саду "Эрмитаж" будут с 12.00 до 18.00. Вход на мероприятия бесплатный. Для участия в экскурсиях необходима регистрация в группах на страницах "Фейсбук" и "ВКонтакте". Также записаться на экскурсию можно по телефону 8 (499) 641-35-53.