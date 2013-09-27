Форма поиска по сайту

27 сентября 2013, 11:00

Экономика

В Подмосковье закрыт нелегальный оптовый рынок

Правоохранительные органы закрыли нелегальный рынок в Ленинском районе Московской области.

Согласно материалам дела, торговля на рынке из грузовиков проводилась ежедневно с 19.00 и до полуночи. Организатором бизнеса является одна из столичных фирм, директором которой является уроженец Грузии.

В ходе проверки комплекса были обнаружены многочисленные нарушения, на территории рынка проживали около 200 нелегалов. Кроме того, в одной из комнат общежития находился нелегальный игровой клуб, а в фуре рядом с рынком стояла фура, в которой находились 13 тысяч бутылок водки.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, операцию провели сотрудники ГУЭБиПК МВД при поддержке уголовного розыска и бойцов ОМОН.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Хранение, перевозка либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности", "Организация незаконной миграции" и "Незаконные организация и проведение азартных игр".

