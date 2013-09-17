В районе Аэропорт начался демонтаж несанкционированного рынка

Фото: ИТАР-ТАСС

На севере Москвы начался демонтаж несанкционированного рынка. Территория площадью более одной тысячи квадратных метров, расположенная на Часовой улице, использовалась для продажи продовольственных товаров, сообщает пресс-служба Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Ранее Госинспекцией было установлено, что рынок функционировал незаконно: у его организаторов не было оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю. Организация-нарушитель привлечена к административной ответственности - оштрафована на 40000 рублей.

На настоящий момент работы по демонтажу рынка уже ведутся, частично демонтированы конструкции павильонов.