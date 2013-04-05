Россельхознадзор проводит проверки на стихийных овощных рынках

Россельхознадзор проверяет стихийные овощные рынки

Инспекторские проверки Россельхознадзора проходят сегодня, 5 апреля, на стихийных овощных рынках. Специалисты отмечают, что именно в пятницу на рынках начинается активная торговля.

Например, вдоль Дмитровского шоссе, на территории автостоянки, свои импровизированные лотки раскинули десятки продавцов. На некоторых из рынков торговля ведется прямо из машин.

На одном из стихийных рынков на Дмитровском шоссе торговля велась без документов, при этом как охранники, так и продавцы вели себя крайне агрессивно по отношению к проверяющим.

"Такая агрессия объясняется тем, что здесь присутствуют многочисленные нарушения требований законодательства РФ", – отметил главный госинспектор Россельхознадзора по Москве Александр Гуслов.

В результате рейда нескольким владельцам автомобилей выписали предписания, а изъятые на рынке образцы продукции пройдут проверку в лаборатории.