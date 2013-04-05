Участникам "Тотального диктанта"- 2013 достанется непростое задание

Дина Рубина. Фото: ИТАР-ТАСС

Автор текста для "Тотального диктанта" писательница Дина Рубина предупредила, что текст сложный, в том числе в части пунктуации. В этом году в необычной акции собираются принять участие около 30 тысяч человек. В Москве диктант будут писать на 11 площадках.

Свой текст Рубина посвятила интернету, поставив сложный вопрос: интернет - это добро или зло? Писательница приехала в Новосибирск, чтобы в местном госуниверситете лично продиктовать свой текст в одной из аудиторий.

Зампредседателя экспертной комиссии проекта Галина Мандрикова сообщила, что в тексте есть диалоги, вводные слова, встречаются тире между подлежащим и сказуемым, передает ИТАР-ТАСС.

Напомним, акция "Тотальный диктант" пройдет 6 апреля в десятках городов России и мира. Несколько тысяч человек одновременно испытают себя на знание русского языка. С основных площадок проекта в Новосибирске, Иркутске и Москве будет организована онлайн-трансляция.

По подсчетам, участие в мероприятии примут около 30 тысяч человек.

В Москве "Тотальный диктант" прочитают Леонид Ярмольник (площадка в МВШСЭН), Алексей Кортнев (МЭСИ), Юрий Колокольников (МГУ) и Дмитрий Быков (РУДН).

Тексты для проверки грамотности готовят известные современные писатели. В 2010 году автором диктанта стал Борис Стругацкий, в 2011 году - Дмитрий Быков, а в 2012-м текст написал Захар Прилепин.