В жилом доме в Подмосковье обнаружено три килограмма ртути

Фото: ИТАР-ТАСС

В подъезде жилого дома в Московской области утром 19 апреля обнаружена емкость с тремя килограммами ртути.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе главка МЧС в Подмосковье, к моменту прибытия спасателей капли опасного вещества были разбрызганы по подъезду.

В настоящее время опасный металл собран сотрудниками химотряда МЧС, утилизация ртути запланирована также на 19 апреля.

Ровно месяц назад на севере Москвы пенсионер обнаружил у своего дома банку, в которой были 700 грамм ртути. Что делать, если дома разбился градусник, читайте в этом материале.