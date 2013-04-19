Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля 2013, 14:52

Экология

В жилом доме в Подмосковье обнаружено три килограмма ртути

Фото: ИТАР-ТАСС

В подъезде жилого дома в Московской области утром 19 апреля обнаружена емкость с тремя килограммами ртути.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе главка МЧС в Подмосковье, к моменту прибытия спасателей капли опасного вещества были разбрызганы по подъезду.

В настоящее время опасный металл собран сотрудниками химотряда МЧС, утилизация ртути запланирована также на 19 апреля.

Ровно месяц назад на севере Москвы пенсионер обнаружил у своего дома банку, в которой были 700 грамм ртути. Что делать, если дома разбился градусник, читайте в этом материале.

Сайты по теме


ртуть находки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика