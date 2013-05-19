Задержан один из напавших с ножом на школьника в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

В Ногинске Московской области злоумышленники ранили ножом 15-летнего воспитанника школы-интерната номер 1. В тяжелом состоянии мальчика доставили в больницу, где прооперировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Одного из подозреваемых удалось задержать.

Личность второго преступника установлена, принимаются меры по его задержанию. Об этом M24.ru рассказал источник в правоохранительных органах регионах.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета РФ, подросток получил ранение брюшной полости. Нападение было совершено 17 мая в 23.55. В больницу школьника госпитализировали с территории продуктового магазина, расположенного по улице Советской Конституции.

Вскоре были установлены напавшие на подростка. Ими оказались 47-летняя женщина, ранее судимая по нескольким статьям УК РФ, и 45-летний мужчина. Он также был ранее судим, в том числе за убийство.

Источник подчеркнул, что женщина была задержана и доставлена в отделение полиции Ногинска. В отношении нее решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу. Делается все возможное для задержания второго подозреваемого.