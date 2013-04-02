В Москве угнали внедорожник, в котором находился трехлетний ребенок

Полиция обнаружила угнанный внедорожник с трехлетним ребенком

В Москве угнали внедорожник, в котором находился ребенок. О происшествии в полицию заявил владелец автомобиля, сообщает телеканал "Москва 24".

Около 16.00 в полицию позвонил мужчина и сообщил, что на Братиславской улице от дома 27 неизвестный угнал его внедорожник Toyota Land Cruiser. При этом в салоне машины находился трехлетний ребенок, он спал на заднем сидении в специальном кресле.

Столичная полиция ввела план "Перехват", и вскоре машину удалось найти. По данным полиции, автомобиль был обнаружен по адресу: улица Марьинский парк, дом 5. По предварительной информации, ребенок не пострадал. Угонщики бросили авто как только поняли, что из Москвы им не выбраться.