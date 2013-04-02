Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля 2013, 17:05

Происшествия

В Москве угнали внедорожник, в котором находился трехлетний ребенок

Полиция обнаружила угнанный внедорожник с трехлетним ребенком

В Москве угнали внедорожник, в котором находился ребенок. О происшествии в полицию заявил владелец автомобиля, сообщает телеканал "Москва 24".

Около 16.00 в полицию позвонил мужчина и сообщил, что на Братиславской улице от дома 27 неизвестный угнал его внедорожник Toyota Land Cruiser. При этом в салоне машины находился трехлетний ребенок, он спал на заднем сидении в специальном кресле.

Столичная полиция ввела план "Перехват", и вскоре машину удалось найти. По данным полиции, автомобиль был обнаружен по адресу: улица Марьинский парк, дом 5. По предварительной информации, ребенок не пострадал. Угонщики бросили авто как только поняли, что из Москвы им не выбраться.

розыск план Перехват угоны чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика