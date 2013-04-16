Форма поиска по сайту

16 апреля 2013, 09:35

Все пострадавшие в автокатастрофе в Бельгии вернулись в Россию

Пострадавшие в ДТП в Бельгии вернулись в Россию

Самолет МЧС в ночь на 16 апреля доставил в Россию выживших в автокатастрофе в Бельгии. Спецборт сначала приземлился в Москве - на лечение в Детской клинической больнице медики отправили 17-летнюю девушку. Затем самолет доставил еще семерых человек в Волгоград. Там проходят лечение и реабилитацию туристы, пострадавшие незначительно.

Всего в Россию вернулись 37 человек. Еще трое - один подросток и двое взрослых - погибли в аварии под Антверпеном.

Напомним, ДТП произошло утром 14 апреля. Автобус, перевозивший российских подростков, протаранил ограждение на мосту и упал вниз. Обстоятельства аварии выясняют эксперты.

