Британская группа Some Velvet Morning выступит в эфире Moscow FM

Фото: somevelvetmorning.co.uk

29 марта в эфире утреннего шоу Rise&Shine на Moscow FM 105.2 выступит лондонское трио Some Velvet Morning. Его песня How To Start a Revolution стала саундтреком к международному трейлеру фильма "Пипец /KickAss", а сингл Dont Think был включен английским рок-журналом Q в список Essentials.

Свои первые концерты в Москве музыканты дали еще в 2008 году. А в этот раз они планируют выступить на фестивале британского рока "Go Moscow!", который состоится 30 марта в клубе "MusicTown".

Some Velvet Morning — это два брата Десмонд и Гевин, а также барабанщик Роб. Каждая их песня не только западает в душу — она становится настоящим гимном. Как это принято у лондонской молодой творческой интеллигенции, группа исповедует левые взгляды и поэтому такие песни, как National Valentine носят откровенно антивоенный характер.