Отец Александра Овечкина перенес инфаркт и был прооперирован

Александр Овечкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Михаил Овечкин, отец нападающего хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, перенес инфаркт и был прооперирован.

"Отец Александра перенес инфаркт и был прооперирован, сейчас его состояние стабильное. Александр остается в России и вернется в Вашингтон, только когда будет уверен, что с отцом все в порядке", - сообщил РИА Новости агент хоккеиста Дэвид Абрутин.

"Здоровье отца - это единственное, что сейчас имеет значение для Алекса", - отметил Абрутин, добавив, что семья Овечкиных сейчас находится в Сочи.

Александр Овечкин - лучший снайпер текущего сезона и самый ценный игрок прошлого сезона в НХЛ. В 5 матчах на Олимпиаде в Сочи забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу. Напомним, что сборная России 19 февраля в четвертьфинале Игр уступила финнам со счетом 1:3.