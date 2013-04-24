Столичные власти установят правила проживания в съемной квартире

В сделках по аренде жилья нарушаются права арендаторов - эксперт

Департамент экономической политики Москвы разрабатывает проект закона о найме жилья. В нем будут прописаны порядок определения и изменения платы за съемную квартиру, условия внесения задатка, сроки договора найма и возможность его досрочного расторжения, а также формы разрешения споров между нанимателями и наймодателями.

"Отсутствие письменных договоров негативно складывается на отношениях сторон, потому что устно невозможно обговорить все юридические нюансы", - прокомментировал в эфире "Москва FM" вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

К концу 2013 года на основе законопроекта также должны быть разработаны правила проживания в съемных квартирах, расположенных в многоквартирных домах.

"Сегодня в процессах совершения сделок права арендатора ущемляются, - отметил Апрелев. - Но нельзя доводить и до такой крайности как в Германии, где собственник несколько месяцев не может выселить жильца, который не платит".

Напомним, столичные власти намерены легализовать рынок арендного жилья. В этом им помогут риелторы – в начале апреля был заключен Меморандум о сотрудничестве с Московской ассоциаций риелторов. Подписи под документом поставили Андрей Шаронов и президент ассоциации Сергей Жидаев.