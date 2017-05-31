Форма поиска по сайту

31 мая 2017, 16:23

Культура

M24.ru покажет, как открыть свой ресторан в Москве

7 июня состоится очередная встреча Конкурент-клуба в рамках проекта Биржи торгов. На этот раз начинающие и опытные представители ресторанного бизнеса обсудят, кто и как сегодня открывает собственные рестораны и развивает целые сети. Собравшиеся в цифрах узнают динамику роста ресторанного рынка Москвы.

На заседании клуба выступят:

  • идеолог стрит-фуда в Москве, создатель "Местной еды", вдохновитель Фудинкубатора Анастасия Колесникова;
  • основатель сети BB & Burgers Иван Кукарских;
  • основатель сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова;
  • основатель сети кофеен Cezve Coffee Марина Хюппенен;
  • создатель мультибрендовой сети кафе, семейной компании restamama Евгения Доронина;
  • частный инвестор, победитель городских торгов по аренде помещений для развиттия рестораннного бизнеса Артем Ченцов;
  • руководитель агентства РестКонсалт Сергей Миронов;
  • основатель консалтинговой компании CafeProfit Андрей Кондрашин;
  • члена Федерации рестораторов и отельеров России, директор по развитию коммерческой деятельности и сервису ОАНО "Новая Школа" Константин Кривошонок.
  • управляющий партнер ресторана LavkaLavka Дмитрий Акишкин;
  • собственник кулинарной студии Urban Kitchen Елена Соина;
  • арт-директор кафе "Море внутри" Ума Сандал.


Трансляцию смотрите на этой странице 7 июня в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

