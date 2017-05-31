M24.ru покажет, как открыть свой ресторан в Москве

7 июня состоится очередная встреча Конкурент-клуба в рамках проекта Биржи торгов. На этот раз начинающие и опытные представители ресторанного бизнеса обсудят, кто и как сегодня открывает собственные рестораны и развивает целые сети. Собравшиеся в цифрах узнают динамику роста ресторанного рынка Москвы.

На заседании клуба выступят:



идеолог стрит-фуда в Москве, создатель "Местной еды", вдохновитель Фудинкубатора Анастасия Колесникова;

основатель сети BB & Burgers Иван Кукарских;

основатель сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова;

основатель сети кофеен Cezve Coffee Марина Хюппенен;

создатель мультибрендовой сети кафе, семейной компании restamama Евгения Доронина;

частный инвестор, победитель городских торгов по аренде помещений для развиттия рестораннного бизнеса Артем Ченцов;

руководитель агентства РестКонсалт Сергей Миронов;

основатель консалтинговой компании CafeProfit Андрей Кондрашин;

члена Федерации рестораторов и отельеров России, директор по развитию коммерческой деятельности и сервису ОАНО "Новая Школа" Константин Кривошонок.

управляющий партнер ресторана LavkaLavka Дмитрий Акишкин;

собственник кулинарной студии Urban Kitchen Елена Соина;

арт-директор кафе "Море внутри" Ума Сандал.



Трансляцию смотрите на этой странице 7 июня в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.