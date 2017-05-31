M24.ru покажет, как открыть свой ресторан в Москве

7 июня состоится очередная встреча Конкурент-клуба в рамках проекта Биржи торгов. На этот раз начинающие и опытные представители ресторанного бизнеса обсудят, кто и как сегодня открывает собственные рестораны и развивает целые сети. Собравшиеся в цифрах узнают динамику роста ресторанного рынка Москвы.
На заседании клуба выступят:
- идеолог стрит-фуда в Москве, создатель "Местной еды", вдохновитель Фудинкубатора Анастасия Колесникова;
- основатель сети BB & Burgers Иван Кукарских;
- основатель сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова;
- основатель сети кофеен Cezve Coffee Марина Хюппенен;
- создатель мультибрендовой сети кафе, семейной компании restamama Евгения Доронина;
- частный инвестор, победитель городских торгов по аренде помещений для развиттия рестораннного бизнеса Артем Ченцов;
- руководитель агентства РестКонсалт Сергей Миронов;
- основатель консалтинговой компании CafeProfit Андрей Кондрашин;
- члена Федерации рестораторов и отельеров России, директор по развитию коммерческой деятельности и сервису ОАНО "Новая Школа" Константин Кривошонок.
- управляющий партнер ресторана LavkaLavka Дмитрий Акишкин;
- собственник кулинарной студии Urban Kitchen Елена Соина;
- арт-директор кафе "Море внутри" Ума Сандал.
Трансляцию смотрите на этой странице 7 июня в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.