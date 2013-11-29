Нарушения чаще всего встречаются в сетевых ресторанах - эксперт

В столице снесут несколько популярных кафе

Нарушения в сетевых ресторанах встречаются чаще, чем в несетевых. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил партнер управляющей компании "Ресторатор" Виктор Гор.

Так, Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм в заведениях компании, владеющей сетями известных ресторанов итальянской, японской и американской кухни. В них были обнаружены 13 партий продукции с признаками порчи, истекшими сроками годности и даже без маркировки.

А на днях власти столицы признали самостроем две закусочные на Болотной площади и Большой Садовой, а также ресторан на Пятницкой улице, кафе около станции метро "Пролетарская" и ресторан у метро "Сухаревская".

Решение о сносе выглядит достаточно спорным. Если строение не угрожает жизни и здоровью граждан, город может оформить собственность на себя. Лишь в противном случае самострой сносят за счет владельца.

По словам Гора, малому бизнесу, в том числе и ресторанному, крайне сложно преодолеть бюрократические препятствия. Условно говоря, сегодня предпринимателю дают разрешение на строительство кафе, а завтра - его отзывают, заключает эксперт.