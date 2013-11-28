Из столичных ресторанов изъяли 13 партий испорченных продуктов

Фото: ИТАР-ТАСС

В ресторанах группы компаний "Росинтер Ресторантс" - "IL Patio", "Планета Суши", TGI Fridays и другие - выявлена продукция с признаками порчи, истекшими сроками годности, без маркировки, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.

В ходе проверки было изъято 13 партий испорченных продуктов. Проверка также показала, что ресторанам необходим ремонт, на кухнях не соблюдается температурный режим хранения продуктов. Кроме того, на разделочных досках и ножах отсутствует маркировка, в ресторанах не соблюдается порядок применения и хранения моющих средств.

Всего группе компаний вынесено 95 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 831 тысячу рублей. В свою очередь, гендиректор ООО "Росинтер Ресторантс" обязан устранить санитарные нарушения, а также нарушения прав потребителей.

Нарушением прав потребителя Роспотребнадзор признал отсутствие возможности ознакомления с меню, прейскурантами и условиями обслуживания как в зале, так и вне зала обслуживания. Кроме того, в предоставляемом посетителям меню отсутствуют сведения о составе, калорийности и пищевой ценности предлагаемых пищевых продуктов.